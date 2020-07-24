Sanayi ürün istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Ülkemizde 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 adet otomobil üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 senesi yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkemizde 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 adet otomobil, 8 milyon 998 bin 242 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 adet kombi (hermetik), 191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık (beyazlatılmış), 154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 2 TRİLYON 71 MİLYAR 894 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2019 yılında 2 trilyon 71 milyar 894 milyon TL oldu. Bu değer 2018 yılında 1 trilyon 780 milyar 482 milyon TL iken 2017 yılında 1 trilyon 345 milyar 191 milyon TL olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 13,6'SINI GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2019 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,0 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8,0 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 3,5'İNİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26,0'da kaldı.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI YÜZDE 45,1 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,1'ini ara malların, yüzde 24,2'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6,3'te kaldı.

(İHA)