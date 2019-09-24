Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir Açıklaması

Kayseri'de düzenlenen 'Gaz yakan cihaz üreticileri bilgilendirme toplantısı'nda konuşan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, "Bakanlığın denetim amacı, tüketiciyi güvenceye alırken üreticiyi de daha yüksek standartlara taşımak" dedi.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Kayseri OSB yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş ve üretici firma yetkilileri katıldı.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'de ilk 10 büyük OSB içerisinde yer aldığını ve ilklere imza attığını söyleyen Kayseri OSB yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 22 milyon metrekarelik bir alanla ve yaklaşık bin 300 tesisimizle, 75 bin çalışanı ile ülkemize yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dair ülkemizin kalkınmasına gelişmesi adına faaliyetlerde bulunan ve 329 OSB arasında ilk 10 içerisinde önemli bir yeri olan cazibe merkezlerimizden bir tanesidir. Seçildiğimiz günden bu güne birçok başarılı projeye imza attık. Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali 55 megawatt kapasite ile Kaysri OSB tarafından gerçekleştirilmiştir. Dış ticaret dünyada her geçen gün önem kazanmakta ve ticaretimizin gelişmesi adına da Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Türkiye'de 2. olarak Kayseri'de sanayicilerimize hizmet vermektedir. Göreve gelirken fuar meselesi namus meselesi demiştik ve 150 dönümlük fuar arsası üzerinde 60 bin metrekarelik projemizi çizdik ve bitirdik. 18 bin metrekarelik ilk etabını bitirdik fuarımızın ve 2. etap da 12 bin metrekarelik alanı da İnşallah önümüzdeki yıl faaliyete geçirdiğimizde 18 bin metrekarelik ürün sergi alanımızı sanayicimizin hizmetine sunacağız. Dünyada 8 milyar insan ürün istiyor ve yapmasını, satmasını bilene ayrışmadan el ele gönül gönüle bu aziz devlet için bizlere düşen vazifeyi de yapmak gerekiyor. En önemli konu da 75 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgemizin nitelikli iş gücü. Arayan değil, aranan, ezber yapan değil işini bilen kişilerin yetişmesi için memleketin evlatlarının olduğu Kayseri OSB Teknik Koleji'ni 600 öğrenciyle devralmıştık ve bugün 2 bin 170 civarında öğrencimiz var ve bu öğrencilerimiz de son derece nitelikli, kabiliyetli öğrencilerimiz. Fabrikalarınız da bu gençlerimize sahip çıktığınız için sizlere ben teşekkür ediyorum ve bu toplantının da yararlı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, denetimlerin 81 ilde 800 denetlemeci ile yapıldığını ve aslında bu denetimlerin üreticinin kalitesini Avrupa satandartlarına taşımak için yapıldığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü olarak devletin bize yüklemiş olduğu bir görev var. Bu görev aslında AB kapsamından kaynaklanan bir görev. 4700 sayılı ürün güvenliği mevzuatı çerçevesinde 9 tane kuruluş var. Bu kuruluşlar içerisinde, sanayi ve teknoloji ile ilgili olan ürünlerin denetimini yaklaşık bin 700 ürünün denetimini genel müdürlüğümüz yapıyor. Bunu da 81 ilde yaklaşık 800 denekçi ile yapıyor. Bakanlığımızın bu faaliyette temel gayesi, tüketicinin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak. Bunun arka planında da malların serbest dolaşımı dediğimiz olay yani sonuçta güvenli ve kaliteli bir ürün üretmekle birlikte sizin aslında sadece iç piyasaya arz eden değil Avrupa Piyasasına da ihracat yapabildiğiniz bir kalite alt yapısını temin etmek. Bu anlamda baktığımız zaman, bizim burada amacımız hem tüketiciyi korumak hem de üreticimizin kalite seviyesini yükselterek, uluslar arası piyasalarda yer almasını sağlamak. Yani bir bütüncül olarak bakıldığı zaman hem sanayi ve teknoloji boyutunda, hem mali destek boyutunda hem de kalkınma boyutunda hep beraber sizlere destek için buradayız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ