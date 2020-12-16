Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır - Son Dakika

Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır

16.12.2020 15:55
Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir İhtisas Endüstri Bölgesi ve mezbaha projesi değerlendirildi.

ETB Başkanı Ömer Zeydan ile bir araya gelen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Ömer Benli, şehrin sanayisine güç katacak ve yeni istihdam oluşturacak projeleri de konuştu.

Pandeminin başladığı günden bugüne özellikle sanayi üretiminin ve endüstriyel tarımın çok büyük bir önem kazandığını ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yaşamın devamlılığı, ekonominin güçlenmesi için sanayi ve tarım politikalarının ne kadar güçlü olması gerektiğini pandemi süresinde daha yakından tanıklık ettik. Diğer yandan şehrimiz ekonomisine güç verecek uygulamalarında bugün Ömer başkanımızla istişare etmiş olduk" dedi.

Borsa'nın Eskişehir'in büyük ihtiyacı olan mezbaha projesini de yakından inceleme fırsatı bulduklarına değinen Kesikbaş, "Bu konuda hazırlanan fizibilite raporu durumu ortaya koyuyor. Kamu marifeti ile işletilen bir mezbaha şehrimizin ihtiyacı var. Projeyi destekliyoruz. Ayrıca böyle bir oluşum hayvancılık sanayisine ve sektörüne de canlılık getirecektir" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise ülkemizde tarımın güçlü olduğunu ve bu gücün arttırılarak özellikle yeni tarımsal üretim yapanların çoğalması gerektiğini işaret etti.

Borsa olarak önemli projeleri olduğuna değinen Zeydan, "Bunlardan bir tanesi de Et Kombinası diye isimlendirdiğimiz mezbaha projesidir. Şehrimizde buna çok büyük bir ihtiyaç var. Kamu eliyle işletilen bir mezbaha için fizibilite raporlarımızı ve detaylarını ilgili kurum-kuruluşlarla paylaştık. Şehrimiz için gerekli olan mezbahanın hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır
Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır

Yönetim Kurulu, Eskişehir, Ticaret, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak         
14:59
ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti         
13:45
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei