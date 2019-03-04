Sanayi ve tarımda ihracat arttı, madende geriledi
1 saat önce
Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Ülkelere göre dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta
'ya ihracatın 18 katına çıktığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:35
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