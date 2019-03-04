Son Dakika Haberleri: Sanayi ve tarımda ihracat arttı, madende geriledi

Sanayi ve tarımda ihracat arttı, madende geriledi

1 saat önce

Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Sanayi ve tarımda ihracat arttı, madende geriledi, System.String[]
Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Ülkelere göre dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta'ya ihracatın 18 katına çıktığı görülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:35 

İhracat, Ekonomi
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