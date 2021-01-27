Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat

27.01.2021 11:13
Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat, System.String[]

İzmir'de tarımsal üretimin yanında büyük sanayi tesislerinin yatırımlarına da ev sahipliği yapan Torbalı ilçesi, 2020'de 1 milyar 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İzmir'de tarımsal üretimin yanında büyük sanayi tesislerinin yatırımlarına da ev sahipliği yapan Torbalı ilçesi, 2020'de 1 milyar 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İzmir 2020 yılında 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İzmir'in ihracatının yüzde 12'sini oluşturan 1 milyar 178 milyon dolarlık kısmı ise Torbalı'dan gerçekleşti. Özellikle tarım ürünleri ihracatıyla dikkati çeken ilçe, ihracat rakamıyla 66 ili geride bıraktı.

Ayrıca ilçede 2020'de 78 firma kapanırken 353 firma ise iş hayatına "merhaba" dedi.

"Krizi fırsata çevirdik"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle küresel ekonomide daralmalar meydana geldiğini söyledi.

Ancak Türkiye'nin 2020 ihracatının salgına rağmen hız kesmediğini vurgulayan Olgun, ilçedeki üretim ve ihracatın da durmadığına değindi.

Kısıtlama günlerinde bile alınan özel izinlerle çarkların döndüğüne işaret eden Olgun, "Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Her hafta yaklaşık bin firmamız kısıtlamaya rağmen üretim yaptı. Bunun sonucunda da ihracatımızı artırdık." dedi.

Türkiye'nin önemli büyükşehirlerinden Eskişehir, Aydın, Trabzon, Kütahya ve Samsun gibi illeri ihracatta geride bıraktıklarını dile getiren Olgun, ilçedeki sektörel çeşitliliğin yurt dışındaki pazarlarda avantaj olduğunu belirtti.

Salgın döneminde de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarım, sanayi var. Hizmet sektörü de gelişiyor. İlçede bir armoni oluşmuş durumda. Örneğin son dönemde kimya ve mobilya ihracatımızda dikkat çekici artışlar var. Salgında ihtiyaç duyulan dezenfektan üretiminden kolonyaya, maskeye kadar birçok ürünü ihraç ettik. Bir nevi krizi fırsata çevirdik."

"2021'de rekor kıracağız"

Salgın nedeniyle nisan, mayıs aylarında rakamların bir miktar gerilediğine anımsatan Olgun, "Salgının olduğu yıl ihracatımızı artırarak kapattık. 2021 ise daha iyi olacak. Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tam. Çarklar daha hızlı dönecek." dedi.

İlçede bine yakın fabrikanın bulunduğunun altını çizen Olgun, organize sanayi bölgelerine yeni yatırımların da gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Torbalı'nın "lojistik" avantajı

İlçede polyester üreten ve önemli markalara ihracat yapan bir firmanın yönetim kurulu üyesi Sadık Aslıtürk ise yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

İlçenin yıllardır ihracatını artıran bir performansı olduğuna değinen Aslıtürk, "Biz de dünyanın önde gelen firmalarına ihracat yapıyoruz. İlçenin lojistik avantajı yüksek. Limana otoyolla çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Havalimanını da yakın. Yeni banliyö hatlarıyla ve çalışan kesimin de buraya gelmesiyle önemli bir ilçe." diye konuştu.

Gelecek yıllarda da ilçenin potansiyelinin artacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslıtürk, İzmir ile beraber Torbalı'nın da büyümesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Hisarcık, Torbalı, İhracat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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