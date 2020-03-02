Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:54 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.
Kaymakamlık önünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından karşılanan Büyükdede, toplantı salonunda Bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Büyükdede, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.
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