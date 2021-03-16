Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, KKTC'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 günlük çalışma ziyaretinde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek. KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında teknik heyetler arasında toplantı yapılacağı ve sanayi bölgelerinin gezilerek sorunların tespit edileceği kaydedildi.

KKTC'nin Güvercinlik bölgesinde üretime ve ihracata yönelik sanayi bölgesinin yerinde gezilip görülmesi, maliyet ve iş takviminin çıkarılması çalışmalarının da yapılacağı ziyarette, çalışması devam eden yeni organize sanayi bölgeleri yasa tasarısı hakkında görüş alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunulacak.

Aynı zamanda Bakan Yardımcısı Büyükdede ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında, KKTC Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrası ise ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor. - LEFKOŞA