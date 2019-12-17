Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez NKÜ'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Dönmez Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından karşılandı.

Şahin, Bakan Yardımcısı Dönmez'e üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dönmez, daha sonra beraberindeki heyetle kampüs girişindeki NKÜTEK TGB-1'in inşaatında ve Çorlu'da bulunan TGB-2 tesisinde incelemelerde bulundu.

Dönmez'e, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in yanı sıra Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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