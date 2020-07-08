Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Covid-19 ile mücadelede sanayi kuruluşlarında çalışanların ve ilgili paydaşların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için Türk Standardları Enstitüsünün liderliğinde, 'TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Covid-19 ile mücadelede sanayi kuruluşlarında çalışanların ve ilgili paydaşların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için Türk Standardları Enstitüsünün liderliğinde, 'TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu hazırladıklarını belirterek, "İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik ederek, tüketicilerin hijyen konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini giderdik" dedi.

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Manisa'da üretim yapan Elginkan Topluluğu'na bağlı Serel Seramik Fabrikası, korona virüsle (Covid-19) mücadelede Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan hijyen ve enfeksiyon önleme standartlarını yerine getirmesi sebebiyle "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı. Sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesini belgelemek üzere uluslararası kalite belgesi standardında olan 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almak üzere Ege Bölgesi genelinde ilk başvuran sanayi şirketi olan seramik fabrikası, yapılan denetlemeler sonucu Ege Bölgesi ve kendi sektörü içerisinde belgelenen ilk kuruluş oldu. Belge takdimi için Manisa'da bir otelde tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Elginkan Vakfı ve Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, sanayici ve iş adamları katıldı.


Törende konuşan Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, "Küresel boyutta ekonomik ve toplumsal bir kriz ortamı oluşturan Covid-19 pandemisi tüm sektörleri, işletmeleri, süreçleri etkilemektedir. Bu zor günlerde öncelikle yüce Rabbimin yardımı, devletimizin de büyük desteği ile ülkemize katma değer oluşturma mücadelemiz tüm hızı ile devam etmektedir ve edecektir. Bu süreç içerisinde topluluk çalışanlarımızın ve onların ailelerinin, işbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşların, ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu konudaki endişelerimizi azaltmak ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilmek için TSE uzmanları tarafından hazırlanan 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tüm şirketlerimizde mücadelemizdeki rehberimiz olmuştur" dedi.


Korona virüsle mücadele kapsamında sanayi tesisleri için 'TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' adı altında bir belgelendirme modeli hazırladıklarını anlatan Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Bahsettiğimiz belgelendirme modeli yaşadığımız pandeminin hayatın her alanında iki hususu dengelemek maksadıyla aldığımız tedbirlerin bir parçasıdır. Bu dönemde hemen hemen bütün ülkeler önce sağlık sistemleri çökmeden sağlık sistemiyle bu virüse karşı mücadele etmeye çalıştılar. İkinci olarak da üretimi aksatmadan, ekonomiyi durdurmadan sosyal refahın daha az etkileneceği tedbirleri almaya çalıştılar. Biz, şükürler olsun ki hem sağlık alanında ekonominin diğer alanlarında çok da fazla daralma ya da durma ile karşılaşmadan bazı tedbirleri alabildik ve almaya da devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey, bu pandemi süreci başladığında bizleri topladı ve bize bu dönemde hızlı bir şekilde güvenli üretimi temin edebilecek bir belgelendirme kılavuzu oluşturup oluşturamayacağımızla ilgili bir talimatları oldu. Biz de daha öncedeki standartlardan ve hazırlığımızdan istifade ederek, Dünya Sağlık Örgütünün bu konuda aldığı kararlardan yararlanarak, Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulunun konuyla ilgili önerilerini dikkate alarak, çalışanların yönünden sendikaların taleplerini dikkate alarak, bir belgelendirme modeli oluşturduk ve sanayi tesisleri için gıda ve gıda dışı olmak üzere iki ayrımlı bir modeli sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Bugün belgelendirme yapacağımız bu tesisimiz bizlerden belgelendirme talep edince arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptılar ve başarıyla uygulanan bu modeli sizlerle birlikte bir belge ile taçlandırmaya gayret edeceğiz. Emeğe geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.


"Mağduriyetlerin önüne geçtik"


Küresel pandemi ilan edilen yeni tip korona virüse karşı ilk günlerden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin uyguladığı etkin politikalar sayesinde başarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizde salgın döneminde attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman emekçiler oldu. Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaparak olası mağduriyetlerin önüne geçtik. Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirirken çalışanların sağlığı kırmızı çizgimiz oldu. Türkiye'nin 180 milyar dolarlık ihracatının, yüzde 90'ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu sağlam altyapıyı salgın sürecinde de en iyi şekilde muhafaza etmenin gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda Covid-19 ile mücadele etmek, sanayi kuruluşlarımızda çalışanların, ilgili paydaşların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için Türk Standardları Enstitümüzün liderliğinde, 'TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladık. Kılavuzla; kuruluşların enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladık. Çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, daha doğrusu tüm paydaşların sağlığını gözettik. Firmalara yüksek maliyetler yüklemeden, basit, ama etkili tedbirler alınmasını önerdik. Kılavuzumuz, firmalara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmadı. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmelerimize birazdan vereceğimiz belge gibi 'Güvenli Üretim Belgesi' verdik. Sanayi kuruluşları için hazırladığımız kılavuz ve 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' kısa zamanda büyük ilgi ve takdir gördü. Sanayi kuruluşları başta olmak üzere, her ölçekte faaliyet gösteren imalatçı işletmelerden sunduğumuz bu hizmetten ötürü teşekkür mesajları aldık. Hazırladığımız kılavuzun sanayi kuruluşlarına ne gibi artısı olacak şeklinde bir soru akıllara gelebilir. Hazırladığımız kılavuz ve verdiğimiz güvenli üretim belgemiz firmalarımıza önemli avantajlar sağladı. Öncelikle çalışanların işyerlerine güveni arttı, böylelikle dolaylı olarak verimlilik artışına da katkıda bulunduk. İnsan sağlığına uygun üretim teşvik ederek, tüketicilerin hijyen konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini giderdik. Kılavuzumuz ve güvenli üretim belgemiz ile 'güven' kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirmenin peşindeyiz. Belgelendirme faaliyetlerimiz kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlıyor, firmalarımızın iç ve dış pazarlara ulaşmasına yardımcı oluyor. Sanayi tesisleriyle başladığımız, hizmet sektörü ile devam ettirdiğimiz güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi ve kılavuzunu başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz. Sektöründe ilk TSE çift yıldız belgesini alan kuruluşumuza güvenli üretim belgemiz hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşumuzun bereketinin ve kazancının daha da artacağına inanıyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni holdingin yönetim kurulu başkanı Gaye Akçen'e takdim etti. - MANİSA

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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