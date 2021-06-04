Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, "Kadınlar Dokuyor Projesi"nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması"nın markalaşma, kooperatifleşme ve kadınlara gelir kaynağı olması amacıyla hazırlanan "Kadınlar Dokuyor Projesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, projenin dokuma atölyesinde düzenlenen açılış töreninde, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerinin bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Şebinkarahisar topraklarının suyunu içmiş olanlar için Avutmuş ve Tamzara mahallelerinde gezmiş olanlar için ilçenin bir başka güzel olduğunu belirterek, bu güzel şehirde, ata ocağında, baba ocağında hemşerileriyle buluşmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi özellikle yüksek teknolojide dünya çapında üreten ülkelerden biri yapmak adına Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek için canla, başla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün artık savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla dünyanın gıpta ile izlediği, dünya çapında sistemler, ürünler, teknolojiler geliştirebilen, üretebilen, geliştirdiği, ürettiği insansız hava araçları gibi yüksek teknoloji ürünleri dünyaya ihraç edebilen bir ülke. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler gazetelerinden birinin kapağında Türkiye'nin milli teknoloji ürünleri var, bugün. Biz bununla gurur duyuyoruz ve bunu tüm alanlara, tüm sahalara yaygınlaştırmak için, savunma sanayindeki bu başarıyı otomotivden enerjiye, tarımdan sağlığa, diğer alanlara yaygınlaştırmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz."

Milli teknoloji hamlesi kadar bölgesel kalkınmanın da önemine işaret eden Kacır, "Bölgesel kalkınmayı da başardığımızda, yani her yörenin kendine has değerlerini kıymetlendirmeyi, o değerlere değer katabilmeyi, yerinde istihdamı, yerinde üretimi başardığımızda Allah'ın izniyle Türkiye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, 2023'e ve çok daha ötesine çok daha güçlü taşınacaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Fatih Kacır, bugün kendilerini bir araya getiren Kadınlar Dokuyor Projesi'nin bu anlayışla Şebinkarahisar Belediye Başkanlığının gayretleri ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) destekleriyle hayata geçtiğini aktardı.

Daha nice projeleri hayata geçireceklerini anlatan Kacır, "Ben Tamzara Dokuması'nın hem coğrafi işaret almasında, hem de bu kadınlar dokuyor proje atölyesi vesilesiyle markalaşma, kooperatifleşme, böylece kadınlarımıza gelir kaynağı sağlama anlamında katacağı değerlere katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kacır, Şebinkarahisar'daki "ya oku, ya doku" sözüne işaret ederek, "Gelin biz bu sözü de değiştirelim, 'hem oku, hem doku' diyelim inşallah." dedi.

İlçenin takımı Şebinkarahisar Belediyespor Store'nin de açılışını yaptıklarını dile getiren Kacır, bu sene yeniden Süper Lig'e yükselen Giresunspor'u ve yönetimini de tebrik etti.

Kacır, Dereli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ama inşallah devletimiz canla başla yaraları sarmaya devam ediyor. Biz Allah'ın izniyle hep birlikte çalıştığımızda, yürek yüreğe verdiğimizde bu ülkenin başaramayacağı hiç bir iş olmayacağına inanıyoruz. Hep birlikte alın teri, akıl teri dökmeye devam edeceğiz, Şebinkarahisar'ımızı, Giresun'umuzu, Türkiye'mizi hep birlikte güzelleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Buradaki törene Kacır'ın yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.