Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması

28.07.2022 14:41
Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret ederek, " Türkiye'de tek, dünyada da eşine az rastlanır bir yarışma." dedi.

Kacır, Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi.

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışmada gençlerin geliştirdiği araçları inceleyen Kacır, stantları gezdi, üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Daha sonra yarışın bugünkü startını veren Kacır, gazetecilere, Türkiye'nin otomotiv sektöründe dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olduğunu, bu sektörde Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 14'üncü büyük üreticisi konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2 milyona yakın araç üretim kapasitesi bulunduğuna, ülkede pek çok global firmanın üretim ve AR-GE faaliyetleri sürdürdüğüne işaret eden Kacır, "Aynı zamanda artık milli markalarımızı, Togg gibi milli markalarımızı, özellikle yenilikçi otomotiv teknolojilerine odaklanarak geliştirmeye, ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in bu yıl 5'incisi düzenlediklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Otonom araç yarışmalarını robotaksi başlığıyla düzenliyoruz ve her yıl biraz daha güçleşen koşullarda aslında öğrencilerimiz bu yarışmalara katılıyorlar. İlk yıl ufacık araçlarla yarışmışlardı. İkinci yıldan itibaren büyük araçlarla yarışmaya başladılar. Üçüncü yıldan itibaren pist biraz daha zorlaştı. Bu yıl artık neredeyse tümüyle gerçek trafik koşullarına yakın bir çevresel koşullar çerçevesinde bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma bizim yenilikçi otomobil, otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmamız ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmemiz için gerçekten kritik bir rol üstleniyor. Türkiye'de tek, dünyada da eşine az rastlanır bir yarışma."

Kacır, bu yıl 190 takımın yarışmaya başvurduğunu, bunların yaklaşık 20'sinin finallere katılmaya ve pistte yarışmaya hak kazandığını dile getirdi.

Kacır, otomotiv sektörünün dönüşümünde 2 ana odak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler. Biz bu 2 odağı hedefe alır şekilde hem Efficiency yarışmalarını hem de otonom araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu sektörde dönüşüme liderlik eden ülkelerden biri olabilirse Türkiye, insansız hava araçlarında nasıl dünyanın bir numaralı ülkesi olabildiysek biz bu sektörde de bu başarıyı elde edebileceğimize inanıyoruz. Bu sektör 250 bine yakın istihdamı gerçekleştirdiğimiz, 30 milyar dolara yakın ihracatımız bulunan Türkiye sanayisinin lokomotiv sektörlerinin başında geliyor. Dolayısıyla bu sektörde dönüşümü adreslemek, dönüşümü hedeflemek bizim için milli teknoloji hamlesi yolcuğunda çok kritik bir hedef."

Kacır'a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti.

Gençlerin otonom sürüş algoritmaları geliştirmelerinin hedeflendiği Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması bugün sona erecek.

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Kaynak: AA

Mehmet Fatih, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

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