Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İskenderun'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.



Varank, ilçede ilk olarak yapımı tamamlanan 3 bin kişilik kapasiteli Nihal Atakaş Camisi'ndeki çalışmaları inceledi.



Daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) geçen Bakan Varank, basına kapalı olarak İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile görüştü.



Varank'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de eşilik etti.

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