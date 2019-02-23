Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerlileştirme Konusu Ülkemiz İçin Hayati Öneme Sahip....
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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