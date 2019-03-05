Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa Sunduğumuz İmkanlar, Sadece Yatırım...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa Sunduğumuz İmkanlar, Sadece Yatırım...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Akıllı dijital teknolojilerin seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa Sunduğumuz İmkanlar, Sadece Yatırım...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]