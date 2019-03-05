Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

14 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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