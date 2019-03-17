Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Katkı...
19 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu
, Batman
, Şırnak
ve Siirt
üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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