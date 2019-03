Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilmiyorum haberiniz oldu mu? Biz hep beraber sokağa çıktığımızda başka bir zihniyet bankamatiklerin önünde kuyruklara girdi, başka bir zihniyet tankları alkışlamaya kalktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilmiyorum haberiniz oldu mu? Biz hep beraber sokağa çıktığımızda başka bir zihniyet bankamatiklerin önünde kuyruklara girdi, başka bir zihniyet tankları alkışlamaya kalktı. Bir örnek bugün gazetelere yansıdı. CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı var aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. Onun bir videosu çıktı. O gece şunu söylüyor; 'Daha önce 1980 darbesinde biz olayın farkında değildik buna desteğimizi veremedik ama şimdi...', yani 15 Temmuz darbesini kastediyor, 'biz bunun farkındayız mutluyuz.' diyor, elindeki kadehi 'şerefe' diyerek kaldırıyor." dedi.



Pendik'teki Tibet Sultanlar Grup'un üretim tesislerini ziyaret eden Varank, burada üretim alanlarında incelemelerde bulunarak, işçilere hitap etti.



AK Parti'nin iktidara geldiğinde Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anımsatan Varank, o günden bu yana geçen 17 yıllık süreçte tek gayelerinin, "ülkeyi kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi büyütmek ve ekmeğini çoğaltmak" olduğunu söyledi.



Varank, bu manada 17 yıldır durmadan çalıştıklarını ve ekonomiyi 3,5 kat büyüttüklerini kaydederek, çalışanların da bu gelişimin yakından şahitleri olduğunu bildirdi.



Gelecek dönemde de amaçlarının Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek olduğunu vurgulayan Varank, sanayi üretimini artırmak, katma değerli üretimi çoğaltarak kalkınma hamlesine katkı sağlamak istediklerini anlattı.



Varank, "Ar-Ge'ye, sanayiye ne kadar yatırım yaparsanız o zaman kazanırsınız ve dünya ile rekabet edebilirsiniz." diye konuştu.



Savunma sanayisinde güçlü bir başarı elde ettiklerini dile getiren Varank, bir zamanlar ülkenin parasını ödeyerek sipariş verdiği uçakları alamadığını ancak şimdi kendi uçaklarını, insansız hava araçlarını ürettiklerini söyledi.



Varank, "Savunma sanayisinde yüzde 25 yerlilik oranından yüzde 65 yerlilik oranına çıkmış durumdayız. Bu oranı sanayinin bütün sektörlerine, alanlarına yaymak istiyoruz. Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir marka olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Yerli hava araçlarımız tespit etti, güvenlik güçlerimiz avladı"



Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlerin, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiğini anımsattı.



Bu terörist başı ve beraberindekilerin Kuzey Irak'ta başarılı bir şekilde avlandığını dile getiren Varank, "Şu an yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz hava araçlarımız bunları tespit etti, güvenlik güçlerimiz de imha etti." dedi.



Varank, yerliliğin teknolojinin her alanında önemli olduğunu belirterek, bir zamanlar akla gelmeyecek teknolojileri şu anda ürettiklerini, bunda sanayicilerin olduğu kadar çalışanların da büyük payı olduğunu söyledi.



Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a tepki



Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla beka mücadelesinden bahsettiğini anımsatarak, "Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir, Türkiye'yi var etme mücadelesidir." dediğini hatırlattı.



Bu cümlelere yönelik zaman zaman eleştirilerin olduğunu aktaran Varank, Türkiye'nin son 6 yılda yaşadıklarının her şeyi gösterdiğini söyledi.



Varank, 15 Temmuz'da milletin darbecilere karşı sokağa çıktığını, tankların önünde durduğunu, şehit ve gaziler verdiğini vurguladı.



Bugün bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan CHP Edirne Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait görüntülere değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Bilmiyorum haberiniz oldu mu? Biz hep beraber sokağa çıktığımızda başka bir zihniyet bankamatiklerin önünde kuyruklara girdi, başka bir zihniyet tankları alkışlamaya kalktı. Bir örnek bugün gazetelere yansıdı. CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı var aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. Onun bir videosu çıktı. O gece şunu söylüyor; 'Daha önce 1980 darbesinde biz olayın farkında değildik buna desteğimizi veremedik ama şimdi...', yani 15 Temmuz darbesini kastediyor, 'biz bunun farkındayız mutluyuz.' diyor, elindeki kadehi 'şerefe' diyerek kaldırıyor.



Biz ne kadar memleketi kalkındırmak istesek de, al bayrağa zarar gelmesin diye uğraşsak da maalesef bu ülkeye her şeyi reva gören bu zihniyet de var. Bu zihniyet bir köşede sinmiş bir vaziyette bekliyor. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde bu zihniyet harekete geçip Türkiye'nin kalkınma mücadelesini durdurmak, Cumhurbaşkanımızın bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine götürme mücadelesini durdurmak için fırsat kolluyor. Ama ben biliyorum ki sizler buna fırsat vermeyeceksiniz."



Varank, konuşmasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin için destek istedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor

Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den

Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor