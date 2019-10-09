Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok...

57 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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