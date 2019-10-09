Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlamış oluyor."
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