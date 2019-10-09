Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlamış oluyor."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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