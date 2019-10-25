Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler...
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda; akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak."

Mustafa Varank, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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