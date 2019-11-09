Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uluslararası kuruluşlar, ülkemiz hakkındaki büyüme...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uluslararası kuruluşlar, ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uluslararası kuruluşlar, ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyor. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek."
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