Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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