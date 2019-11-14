Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor"
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor' - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor"

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerini değerlendirdi.

Büyümeye yönelik göstergelere dikkati çeken Varank, "Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na vurgu

Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mustafa Varank, Twitter, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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