Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik."
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik.' - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik."

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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