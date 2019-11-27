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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik."
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik."
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