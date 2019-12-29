Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gilindire Mağarası'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nı, bölgeninin ekonomik kalkınmasına destek için turizm destinasyonuna dönüştürmek istediklerini bildirdi.

Varank, Mersin programı kapsamında Silifke ilçesindeki Cennet Cehennem Obruğu ve Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Cennet Cehennem Obruğu'nu ziyaret eden Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı aracılığıyla obrukları turizme kazandırmak için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Varank, Cehennem Obruğu'nun bulunduğu alanda yapılan terasta fotoğraf çektirdi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile öz çekim gerçekleştirdi.

İnceleme sonunda gazetecilere açıklama yapan Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kalkınma ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine geçtiğini anımsattı.

Kalkınma ajanslarının temel görevlerinin bölgesel kalkınma konularına eğilmek olduğunu belirten Varank, ajansların ayrıca bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek uygun ekonomik programlar hazırlama görevinin bulunduğuna da dikkati çekti.

Cennet Cehennem Obruğu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, "Burada devletimiz, kalkınma ajansları, valilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları var. Proje kapsamında buranın algısını daha da ileri çekebilecek karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere, gerçekten güzel bir mekan. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız bu manada bizim elimiz ayağımız oluyor." diye konuştu.

"Mağaranın hem dünyada hem Türkiye'de daha çok tanınması lazım"

Varank ve beraberindeki heyet, Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle turizme kazandırılan Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'na da ziyarette bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Varank, daha sonra mağaranın bulunmasını sağlayan çoban Cafer Uğran ile sohbet etti.

Uğran'dan mağarayı bulma anısını dinleyen Varank, mağaranın farklı alanlarında fotoğraf çektirdi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, mağaranın, bakanlığının desteğinde gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcu Şahika Ercümen'in rekor denemesi sayesinde gündeme geldiğini hatırlattı.

Mağaranın Mersin'in turizmine hizmet ettiğini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok güzel doğa olayı var burada. İnsanı etkileyen mağara ve göl. Biraz meşakkatli aşağı inmesi ama indiğinize değiyor. Bu mağaranın hem dünyada hem Türkiye'de daha çok tanınması lazım. Biz burada yapılan rekor denemesini kalkınma ajanslarımızın vasıtasıyla destekleyerek, dünyada ses getirmesini sağladık. Hem de buranın tanıtımına katkımız oldu. Önümüzdeki dönemde buranın ihtiyaçlarını biraz daha gidererek, gerekli yatırımları yaparak Gilindire Mağarası'nı uğrak bir turizm destinasyonuna dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 1999 yılında hayvanlarını otlatan çoban Cafer Uğran'ın, çevrede gezen kirpiyi takip etmesiyle bulunan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na 560 basamak inerek gidiliyor. Ziyaretçiler çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, bayrak traverten ve duş başlığı gibi oluşumları inceleyebiliyor. Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağara "Aynalı göl" olarak da anılırken, gölün su kotunun eksi 47 metre seviyesinde bulunması mağaranın deniz seviyesinin altında da devam ettiğini gösteriyor. Mağarada dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 28 Ekim'de paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, kadınlar dünya rekorunu kırmıştı.