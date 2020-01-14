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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçtiğimiz 17 senede, Türk sanayisinin enerji talebi 2...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçtiğimiz 17 senede, Türk sanayisinin enerji talebi 2 kattan fazla arttı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçtiğimiz 17 senede, Türk sanayisinin enerji talebi 2 kattan fazla arttı" dedi. - ANKARA
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