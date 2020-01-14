Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız." - ANKARA

Mustafa Varank, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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