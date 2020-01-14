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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız." - ANKARA
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