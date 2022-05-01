Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması

01.05.2022 00:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Varank, maç sonu gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Futbolun Trabzon için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Trabzonlular futbolla yatıp futbolla kalkan insanlar, çocukluklarından itibaren ailelerinde, çevrelerinde hep futbolla yaşıyorlar. Biz de tabii bir Trabzonlu olarak aynı atmosferde büyüdük, dolayısıyla böyle zorlu bir maratondan sonra ve 38 sene bekledikten sonra bu şehrin şampiyonluğu tekrar yakalamış olması bu şehri ayağa kaldırdı, Trabzonluları ayağa kaldırdı. İnşallah güzel hemşehrilerimiz bu şampiyonluğu kutlayacaklar."

Varank, silah atılmaması yönünde yapılan çağrılara dikkati çekerek, "Başkanlarımız bir çağrı yaptılar, 'Silah kullanılmasın' dediler, dolayısıyla en güzel şekilde inşallah bu şampiyonluğu hemşehrilerimiz kutlayacaklar. Şehrimiz mutlu, şehrimiz mutlu olunca biz de mutluyuz. İnşallah bu şampiyonluk Türk futbolu adına hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Maçın heyecanlı geçtiğini de belirten Varank, "Antalyaspor son dakikaya kadar maçı bırakmadı, güzel zevkli de bir maç oldu, hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler Zonguldaklılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Zonguldaklılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Varank, cumhurbaşkanı, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:43:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement