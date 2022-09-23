BAKAN VARANK: 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN VARANK: 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ

23.09.2022 22:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Besni ilçesinde Mega Polietilen'in açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Besni ilçesinde Mega Polietilen'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, muhalefetin ekonomik başarıları görmezden geldiğini söyledi. Muhalefete en güzel cevabı girişimcilerin verdiğini ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda ne kadar olumsuzluk pompalayan muhalif varsa hepsine en güzel cevabı bizim girişimcilerimiz, yatırımcılarımız bu güzel yatırımları hayata geçirerek veriyor. O nedenle ben tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Peki Adıyaman gibi potansiyeli yüksek şehre bu yatırımlar yeter mi? Elbette yetmez. Güzel şehri sadece sanayide değil turizmde de dünya çapında tanınan, bilinen kültür varlıklarını içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Nemrut Dağı geliyor. Bu şehre gerekli olan altyapıları şehrimize kazandırıyoruz."

Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan, konuşmasının ardından Bakan Varank'a günün anısına el işlemesi halı hediye etti. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ - Son Dakika
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