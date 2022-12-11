Sanayi Bakanı Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi Bakanı Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi

11.12.2022 11:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerine Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test araçlarından biri ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine TOGG'un test araçlarından biri ile geldi. Görüşmelere katılmadan önce dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik. Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler" dedi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

"BU VİZYONU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ORTAYA KOYDU"

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi proje çok önemli. Baba yiğitlerin, mühendislerin elbette emeği var, ama böyle bir vizyonu ortaya koymak baba yiğitlik gerektiriyor, sayın cumhurbaşkanımız sonuna kadar destekledi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

"ONAY ALINDIĞINDA BU ARAÇLAR SATILABİLİR HALE GELECEK"

Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor."

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi
YORUMLAR
500

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi Bakanı Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:14 İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de
12:10 Dünya Kupası'nda tarihi başarı elde eden Fas'ta takımın yıldızı Boufal ile annesinin yaptığı dans, tribünleri mest etti
11:29 MEB'ten 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıyla ilgili paylaşımda bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit hakkında soruşturma
11:21 Yusuf Demir'den yabancı kuralıyla ilgili soruya sert cevap: TFF'de çalışmıyorum, onlara sorun
10:53 İsmailağa Cemaati hatibi Hüseyin Çevik'ten skandal sözler: Yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, varsa fotoğrafı silin
10:51 Portekiz maçında sedyeyle sahadan çıkan Saiss'in, "Fransa maçına çıkabilmek için her şeyi yapacağım" sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı
10:43 Sanayi Bakanı Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi
10:36 TBMM'de gergin anlar! CHP ve HDP sıralarına dönüp "Siz Amerika'nın çocuğusunuz" diyen Bakan Soylu'ya muhalefetten fotoğraflı tepki
09:56 Tekirdağ'da iki öğretmenin çocuklara şiddet uyguladığı kreş hakkında kan donduran bir iddia daha: Çocukları ceza olarak karanlık odaya kapatıyorlardı
21:16 İnfluenza virüsü kaptığını duyuran Çağla Şıkel'den uyarı: Aman dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2022 12:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi Bakanı Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement