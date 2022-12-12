Bakan Varank'tan CHP'li Özel'in TOGG teklifine yanıt: Beleşçi çıktı, arabayı istiyorsa parasını versin - Son Dakika
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Bakan Varank'tan CHP'li Özel'in TOGG teklifine yanıt: Beleşçi çıktı, arabayı istiyorsa parasını versin

12.12.2022 09:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi. CHP'li Özgür Özel, "Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur" sözleriyle Bakan Varank'a teklifte bulundu. Özel'in teklifine esprili bir yanıt veren Varank, "Özgür Özel beleşçi çıktı. Arabayı istiyorsa parasını versin. Ben öyle yapacağım" dedi.

Dün sabah TBMM'deki bütçe görüşmelerine Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Meclis bahçesinde açıklamalarda bulunan Varank'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den ise dikkat çeken bir teklif geldi.

CHP'Lİ ÖZEL: HEDİYE GERİ ALINMAZ, TOGG'U MECLİS'E BIRAKIN

CHP'li Özel, Bakan Varank'a seslenerek "Bakan Togg ile Meclis'e gelmiş. Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız" diye konuştu.

"ARABAYI İSTİYORSA PARASINI VERSİN"

Özel'in sürpriz teklifine akşam saatlerinde TBMM çıkışında yanıt veren Bakan Varank ise esprili bir dil kullandı. Varank, "Özgür Özel beleşçi çıktı. Arabayı istiyorsa parasını versin. Ben öyle yapacağım" dedi.

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TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder Bakan Varank: 'İthal muhalefetsiniz siz ithal' Bakan Varank: 'İthal muhalefetsiniz siz ithal'

Mustafa Varank, Özgür Özel, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan CHP'li Özel'in TOGG teklifine yanıt: Beleşçi çıktı, arabayı istiyorsa parasını versin - Son Dakika


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