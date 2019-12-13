Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Aslan payı imalat sektörüne ait."

Mustafa Varank, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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