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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."
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