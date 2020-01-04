Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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