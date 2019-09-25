Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi...
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."
UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı Mhp'li büyükataman'dan akşener'e: sen aslında yoksun Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı