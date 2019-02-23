Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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