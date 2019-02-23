Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

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