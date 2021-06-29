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Bakan Varank: "Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok" - Son Dakika

Bakan Varank: "Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok"

29.06.2021 18:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını yakalayabilecek bir siyasi hareket bulunmadığını belirterek, "İnşallah biz tekrar bu gerçekleri vatandaşlarımıza hatırlatarak 2023 ve 2024 seçimlerinde çok daha başarılı şekilde neticeler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını yakalayabilecek bir siyasi hareket bulunmadığını belirterek, "İnşallah biz tekrar bu gerçekleri vatandaşlarımıza hatırlatarak 2023 ve 2024 seçimlerinde çok daha başarılı şekilde neticeler elde etmemiz lazım." dedi.

Bakan Varank'ı AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, Abdal geleneğinden gelen yerel sanatçılar davul zurnayla karşıladı.

Daha sonra konferans salonunda partililere hitap eden Varank, Kırşehir'in 5-10 bin yıllık tarihi olan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak şehre yüksek teknoloji ve katma değerli işlerle ilgili, yapılacak yatırımlarla ilgili toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Varank, AK Parti iktidarlarının amacının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Varank, bunun yolunun her alanda bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayarak, "Uluslararası bağımsızlıktan, siyasi, ekonomik, askeri bağımsızlıktan geçiyor. Her alanda Türkiye'nin kendi politikalarını tasarlayıp uygulamasından geçiyor. 19 yıl boyunca başardığımız en önemi iş bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi herhangi bir ülkenin uydusu olmaktan çıkarıp gerçekten bu topraklara, bu toprakların insanlarına ve medeniyet değerlerimize hizmet edecek şekilde ülkemizi tam bağımsız bir hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Hamdolsun büyük başarılar elde edildi." diye konuştu.

Türkiye'nin teknolojide elde ettiği başarıları artık dünyanın konuştuğunu dile getiren Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını, silahsız insansız hava araçlarını bütün dünya konuşuyor, bütün dünya medyasında bu teknolojik ürünlerimiz haber oluyor. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparak, geleceği düşünerek, bunun gereği olan altyapıları kurarak bunu başardık. Biz iktidara geldiğimizde teknoparkların sayısı sadece 2 taneydi. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 87 teknoparkımız mevcut. Organize sanayi bölgeleri sayısına baktığımızda şimdikinin yarısından daha az olduğunu görüyoruz. Sanayi sitelerine baktığımızda yine aynı şeyi görebiliyoruz. Türkiye'de şu anda ülkenin her tarafında üniversitelerimiz var. Burada bilgi, bilim üretiliyor ve yüksek katma değerli işlere imza atacak altyapılar kuruldu."

Varank, tüm bu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elde edildiğine işaret ederek, sahada iş yapabilmenin tek yolunun da teşkilatlarla beraber çalışmak olduğunu ve siyasetin sahada yapıldığını vurguladı.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok"

Ülkedeki hiçbir siyasi hareketin Cumhur İttifakı'nın yaptığı hizmeti yakalama şansı olmadığını söyleyen Varank, "Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde." değerlendirmesini yaptı.

Varank, İzmir depreminde yerel yönetimin depreme müdahaleyle ilgili aksiyonu olmadığını ifade ederek, "Biz merkezi hükümet olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik. Muhalefetin iktidar olduğu yerel yönetimlerin tamamında bunu görebiliyoruz. İstanbul'un müsilaj probleminde bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep'te baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu." dedi.

Varank, 2023 ve 2024 seçimlerinde de Türkiye'yi çok daha güzel yerlere getirmek ve çok daha güzel geleceklerle tanıştırmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Bizim derdimiz Türkiye'nin kalkınması. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok. İnşallah biz tekrar bu gerçekleri vatandaşlarımıza hatırlatarak 2023 ve 2024 seçimlerinde çok daha başarılı şekilde neticeler elde etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Varank, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de vatandaşların, gelecek nesillerin hakkını arayacak şekilde hidrokarbon aramaları, Libya ile kıta sahanlığı anlaşmaları yapıyor, bunları egemen güçlerin engelleme çalışmalarına rağmen yapıyor. Allah korusun 2023 seçimlerinde farklı bir netice görürsek sizce muhalefetin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon araması gibi bir derdi olur mu? Şu anda yaptığımız işlere karşı çıkıyorlar. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın haklarını korumak gibi bir dertleri olur mu?"

"Dünyaya örnek olacak şekilde uzay projelerimizi tasarlıyoruz"

Kırşehir'in Cacabey Medresesi ile meşhur olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Astronomide dünyaya liderlik etmiş bir medrese. O zamanlardan bu zamanlara maalesef ihmal edilmişlikler. Türkiye'de mesela uzay alanında hiçbir şey yapılmamış. Biz bugün iktidarımızla Türkiye'nin milli uzay programını hazırlıyoruz. Türkiye'nin uzaya dair hedeflerini tıpkı Cacabey Medresesi'nde nasıl dünyaya liderlik ediyorsak şimdi bu zamanda da dünyaya örnek olacak şekilde uzay projelerimizi tasarlıyoruz. Muhalefetin bizim bu gelecek şuurumuza yaklaşma imkanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Kırşehir programında bazı taleplerin dile getirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

" OSB'lerimizi genişleme alanlarıyla ilgili talepleri bakanlık olarak değerlendireceğiz. Genişlemesi ve altyapılarla ilgili gerekli kaynağın sağlanmasıyla ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kırşehir'in ekonomisini kalkındırmak yüksek teknoloji ve katma değerden geçiyor. Bunun en önemli yollarından biri de insan kaynağına yatırım yapmak. Çocuklarımızı geleceğin teknoloji yıldızları olarak yetiştirmek üzere Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruyoruz. Kırşehir'e de bunlardan bir tanesini kazandıracağız. Cacabey etrafındaki yerlerin özellikle çocuklarımızın teknoloji eğitimlerine yönelik yerler olarak değerlendirilmesini çok önemsiyoruz. Buralarda gerekli adımları atacağız. Çocuklarımıza çok güzel eğitim alanları oluşturacağız."

Kentin aynı zamanda sanayi şehri olarak gelişmesini istediklerini anlatan Varank, "Bölgede orta ölçekte firmalarımız birkaç tane büyük tesisimiz var. Kırşehir'e yatırımcı çekmek için adeta sizin gönüllü bir elçiniz olarak buraya iş insanlarımıza buranın tanıtımını yapacağız, yatırımcı çekmek için gayret göstereceğiz. OSB'nin genişleme alanını halledebilirsek yatırımcılar açısından burayı cazip bir hale getireceğiz. OSB'nin genişleme alanında sanayi sitesi ile ilgili talep var, onu da değerlendireceğiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Başkanı Seher Ünsal da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Varank'a üzerinde "Aşkınan çalışan yorulmaz" yazan bağlama hediye edildi.

Bakan Varank daha sonra Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Burada teknoloji sınıfları ve atölyeleri gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok
Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok
Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok
Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok
Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok
Bakan Varank: Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok

Mustafa Varank, AK Parti, Kırşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Cumhur ittifakının hizmet anlayışını yakalayabilecek hiçbir parti yok' - Son Dakika Ekonomi


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