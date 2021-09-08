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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi Açıklaması

08.09.2021 13:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozdoğan hava-hava füzesinin ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını anımsatarak, "Normal şartlarda füzeleri uçaktan ilk attığınızda bir hedef vurması beklenmez, ama ilk testinde başarılı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozdoğan hava-hava füzesinin ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını anımsatarak, "Normal şartlarda füzeleri uçaktan ilk attığınızda bir hedef vurması beklenmez, ama ilk testinde başarılı oldu. İnşallah Gökdoğan da görüş ötesi dediğimiz 65 kilometre menzilli hava-hava füzemiz, bunun da testi ekimden öteye gitmez. Ekim ayında bunun F-16'larımızdan testi gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'daki atış alanında, ROKETSAN standını gezip, roketlere ilişkin bilgi aldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, hakkında en fazla makale yazılan ve haber çıkan ülke olduğunu vurguladı.

Yeni sistemlerin ve teknolojilerin geliştirildiğini ifade eden Varank, tüm bu gelişmelerin insanla olduğunu söyledi.

İnsana yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Varank, "Buradaki gençlerimiz de inşallah çok daha başarılı işleri ortaya koyacaklar. Selçuk Bayraktar ağabeylerinin izinden gidecekler." diye konuştu.

Gökdoğan hava-hava füzesinin testi ekim ayında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Bozdoğan hava-hava füzemizin, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk testini paylaşmıştı. Normal şartlarda füzeleri uçaktan ilk attığınızda bir hedef vurması beklenmez, ama ilk testinde başarılı oldu. İnşallah Gökdoğan da görüş ötesi dediğimiz 65 kilometre menzilli hava-hava füzemiz, bunun da testi ekimden öteye gitmez. Ekim ayında bunun F-16'larımızdan testi gerçekleştirilecek. Böylece dünyada bu sınıfta da hava-hava füzesi geliştirebilen nadir ülkelerden bir tanesi haline gelmiş olacağız."

"Savunma sanayisi ihracatı gerçekten müthiş bir ivme kazanmış durumda"

Savunma sanayisi için firmaların, kurum ve kuruluşların büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim envanterimize girmiş ürünlerimiz. Ordumuz bu ürünleri kullanarak vatan savunmasını gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin envantere girmiş olmasının şöyle bir avantajı var. Yurt dışından ilgi ve talep de arttı. Biz bu yarışmaları niye düzenliyoruz? 'Buradaki gençlerimiz bu gerçek roket tasarımında çalışsınlar, emek harcasınlar, memlekete hizmet etsinler' diye düzenliyoruz. Savunma sanayisi ihracatı gerçekten müthiş bir ivme kazanmış durumda. Aslında aklımıza, hayalimize daha önce gelmeyen işleri de yapıyoruz. Bundan 7-8 sene önce 'Türkiye Cumhuriyeti insansız hava araçlarını ihraç edecek' desek herhalde kimse inanmazdı, ama şu anda dünyada bu ligdeki en önemli oyuncu Türkiye."

Mustafa Varank, Aksaray, Roket, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi Açıklaması - Son Dakika
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