İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

28.08.2022 12:01
İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Varank'ın ziyaretine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti. Bakan Varank, robotik, bilim ve teknoloji sınıflarını gezdi. İncelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmaları dinledi. Varank, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra gençlerle bir araya geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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