Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve belediye başkanları ile daire müdürleri tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Osmaneli ilçesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen projelerin açılış törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, burada yaptığı konuşmada, Manavgat başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Şu anda devletin tüm imkanlarını yangınlar için seferber ettiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, binlerce orman personelinin, itfaiye ekiplerinin, güvenlik güçlerinin sahada canla başla mücadele ettiğini, en büyük temennilerinin yangınların bir an evvel söndürülmesi olduğunu belirtti. Yaralar sarılırken devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olacağını dile getiren Bakan Varank, şöyle konuştu: "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçirilen, toplam yatırım bedeli 8, 5 milyon lira olan 6 değerli projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Her biri birbirinden önemli bu projeler kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm girişimcilerimize, üreticilerimize hizmet edecek, Bilecik ekonomisinin gücüne güç katacak. Açılışını yaptığımız projelerin ilki Osmaneli Belediyesi ile birlikte sürdürdüğümüz, İş Geliştirme Merkezi Projesi. Proje kapsamında, 7 konak restore edilerek toplamda 3 bin metrekare kullanım alanı olan 10 işlik oluşturuldu. Burada işletmelerimize iş yeri, ortak ofis, ekipman, danışmanlık, eğitim ve finansa erişim gibi hizmetler veriyoruz. Böylece işletmelerimizin ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini destekliyoruz. Şu ana kadar 271 girişimci adayının katıldığı uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlendi. Titiz değerlendirmeler sonrasında 7 girişimci buraya yerleştirilmiş durumda. Burayı işletmelerimiz için adeta bir medrese gibi düşünebilirsiniz. Kendi ayakları üzerinde durana kadar burada olgunlaşan firmalar zamanı geldiğinde mezun olacaklar. Sonra yerlerine yenisi gelecek. Böylece Osmaneli ve Bilecik sürekli nitelikli işler yapan, istihdam sağlayan yeni işletmelere ev sahipliği yapacak. Bu sayede Bilecik'in ekonomik kalkınma süreci hızlanmış olacak. " İkinci projenin de yine girişimciliğin geliştirilmesiyle ilgili bir proje olduğunu anlatan Bakan Varank, bunda ise teknoloji tabanlı girişimciliği ön planda tuttuklarını söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kurduklarını aktaran Bakan Varank, "Bu Proje ile Bilecik'te teknolojik girişimciliği yaygınlaştırmayı ve nitelikli bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Merkezde genç girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti alabilecekler. Merkezde eğitimlerini tamamlayan ve projelerini olgunlaştıran girişimci adaylarımızı TÜBİTAK'ın ve KOSGEB'in girişimcilik programlarına yönlendireceğiz. Böylece teknoloji tedarikçisi girişimlerin sayısını ve hayatta kalma oranlarını artırmış olacağız. " dedi. Üçüncü projenin ise girişimcilik odaklı bir proje olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu projede ise kadınları öncelediklerini ifade etti. Projeye "Kaliteli Girişimci-Güçlü Rekabet" ismini verdiklerini belirten Bakan Varank, "Proje kapsamında Osmaneli Belediyemiz ile birlikte yine bu konaklar içinde bir başka girişimcilik merkezi kurduk. Bu merkez, kadın girişimciler kooperatifi koordinasyonunda kendi işini kurmak isteyen kadınlarımıza hizmet ediyor. Diğer girişimcilik merkezlerinde olduğu gibi burada da girişimcilerimize ofisler tahsis edip uygulamalı eğitim ve mentörlük hizmetleri sağlıyoruz. Şimdiye kadar 15 girişimcinin iş planlarını hazırlanmasına katkı vererek KOSGEB'in yeni girişimcilik desteklerinden yararlanmaları sağladık. Önümüzdeki dönemde bu sayıların katlanarak artacağını ve hep birlikte kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer edineceğini göreceğiz. " diye konuştu. Dördüncü projenin ise Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile iş birliği içinde geliştirdiklerini "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor" projesi olduğunu bildiren Bakan Varank, 3, 1 milyon lira bütçeli proje ile Osmaneli'nde 6 bin 600 metrekarelik modern bir sera kuracaklarını aktardı. Alanları tahsis ederek kadınların fide yetiştiriciliği yapmalarını ve ürünlerini kooperatif aracılığıyla satmalarını sağlayacaklarını belirten Bakan Varank, "Böylece hem kadınların iş hayatına katılımını destekleyeceğiz hem de bölgemizdeki üreticilerin fide ihtiyacını gidereceğiz. Bu Projenin uzun vade bir model olmasını ve 27 köye yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Gaziantep'te de benzer bir projeyi hayata geçirdik. Çok başarılı sonuçlar elde ettik. Ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlarımız aileleri, hemcinsleri ve toplumun tamamı için birer rol model olabiliyorlar. O nedenle ben bu tip projeleri çok önemsiyorum. İmkan verildiğinde kadınlar ve gençlerimizin inanılmaz işler başarabileceğine şahit oldum. Bu proje de bunlardan biri olmaya namzet. " değerlendirmesinde bulundu. Beşinci projenin de Pazaryeri Belediyesi ile geliştirdikleri "Topraktan Sofralara Kadın Eli Projesi" olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Proje kapsamında 1, 1 milyon lira yatırımla Pazaryeri ilçesinde bir konserve ve kurutma tesisi kurduk. Bu tesiste kadın, genç ve engelli vatandaşlarımıza önce teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Sonrasında da başarılı olanları tesiste istihdam ederek onların ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlıyoruz. Bu proje istihdam yönünün yanında Pazaryeri ilçesinde üretilen mahsulün daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda da önemli bir işlev görecek. İstihdamı ve tarımsal üretimi artıracak bu proje sayesinde ilçeden dışa göçün azaldığını göreceğiz inşallah. " ifadelerini kullandı. Son projenin de Bilecik- Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile beraber geliştirdikleri "Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" projesi olduğunu anlatan Bakan Varank, "2 milyon lira bütçesi olan bu proje ile Söğüt turizmine katkı sağlarken geleneksel kültürümüzün ve kimliğimizin korunmasını amaçlıyoruz. Daha önce Söğüt Halk Eğitim merkezinde bir kurs açılarak, kostüm tasarımları yapılmış ve yaklaşık 100 takım Alp kıyafeti üretilerek bu işe başlanmıştı. Bu kıyafetler meşhur Diriliş Ertuğrul dizisinde de kullanıldı. Şimdi bu işi daha kurumsal hale getiriyoruz. Oluşturulacak dikim atölyesinde önce 200 kişiye mesleki eğitim verilecek. Sonrasında aralarından seçilecek 80 kişi ile alp kostümü, aksesuarları ve diğer yöresel kıyafetlerin üretimi yapılacak. " dedi. Son 19 yılda Bilecik'e 20 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptıklarını ve Bilecik'i hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman çalışmanın ve emeğin peşinde olduk. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz. Son dönemde bu konudaki mesaimiz daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm şehirlerimizi potansiyellerini harekete geçirecek, kalkınmalarını hızlandıracak sayısız proje ve yatırımla buluşturduk. Sadece son 2 ayda organize sanayi bölgesi yatırımlarından tekstil kentlere, girişimcilik merkezlerinden lisanslı depolara, enerji ve turizm tesislerinden fabrikalara kadar birçok projenin açılışını yaptık. Bu projelerle şehirlerimizin ülke ekonomisine katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı ve böylece topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz. " Bakan Varank, uygulanan kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarının yanında ulusal seviyede sanayinin gelişmesi için de büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hazırladıkları 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin her yönden dışa bağımlılığını azaltacak politikalar uyguladıklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti: "Kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi, sanayimizin dijital dönüşümünün sağlanması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularında tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hamdolsun tüm bu yoğun çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13, 5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4, 7 milyona ulaştı. Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bir diğer rekoru da ihracatta kırdık. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim, 1, 3 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. " Bakan Varank, son dönemde dünyanın salgından sel felaketine, depremden yangınlara birçok doğal afetle mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin de bu musibetlerden etkilendiğini söyledi.

İlgili bakanların sel ve yangınların yaşandığı yerlerde bulunduğunu dile getiren Bakan Varank, neler yapılacağıyla ilgili bölgedeki çalışmaların yerinde sürdürüldüğünü belirtti. Hükümetin her konuda olduğu gibi bu konularda da vatandaşlarını asla yalnız bırakmadığının altını çizen Bakan Varank, şunları kaydetti: "Meydana gelen bu felaketlerin yaralarının sarılması ve sonrasında da olumsuz etkilerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz Bölgesi'nde bir sel felaketi yaşadık. Bu süreçte tüm kurumlarımız üzerine düşeni en iyi biçimde yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bakanlık olarak bu konuyla ilgili atacağımız adımı buradan paylaşmak isterim. Artvin, Rize ve Düzce illerimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. " AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in konuşmalarının ardından Bakan Varank, Vali Vekili Kadiroğlu ve beraberindekiler, BEBKA tarafından hayata geçirilen projelerin açılış törenini gerçekleştirdi. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Yöresel Ürün Satış Merkezini gezen ve ürünler hakkında üreticilerden bilgi alan Bakan Varank, kooperatif tarafından üretilen lokumdan kendisini takip eden gazetecilere de ikramda bulundu. Ardından geleneksel yöntemlerle Lefke bezi üreten kadınları ziyaret eden Bakan Varank, yöresel el dokuma tezgahının başına geçerek, kooperatifte çalışan kadınlarla beraber kumaş dokudu.

Daha sonra Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yan sanayi parçaları üreten Durden Plastik fabrikasına giden Bakan Varank, fabrikanın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra üretim tesisini gezdi. Daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Bakan Varank'ı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde faaliyet gösteren fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen "Topraktan Sofralara Kadın Eli SOGEP Projesi" kapsamında Pazaryeri ilçesine kurulan konserve ve kurutma üretim tesisini gezdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, proje ve tesiste yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Varank'a bilgi vermesinin ardından konteyner üretimi yapan MEVA KİO Makine firmasını ziyaret etti.

Firmanın sahibi İbrahim Köse'den tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Varank, Bozüyük ilçesinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük seramik üretim tesislerinden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. İnovasyon ve Ar-Ge merkezi de olan fabrikada Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi(CEO) Özgen Özkan, Bakan Varank'a ve beraberindekilere sunum yaptı. Daha sonra Akgün Group'a ait seramik üretim tesislerine giden Bakan Varank, fabrikada yetkililerden bilgi aldı. Son olarak Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir üretimi yapan İstikamet Döküm Fabrikası'nı ziyaret eden Bakan Varank'a yetkililer, üretim aşamalarıyla ilişkin bilgi aktardı.