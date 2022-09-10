Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde 51 ülkeden 600 gençle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bulunan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Oyun Geliştirme Yaz Kampı'nda 51 ülkeden 600 gençle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, katılımcıların Bilişim Vadisi'nde uykusuz geceler geçirerek gruplar halinde oyun tasarladıkları kampın son konuğu Bakan Varank oldu.

Ziyaret esnasında Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu eşlik etti.

Farklı ülkelerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları takımlarla sohbet eden Varank, tasarlanan oyunları denedi. Varank'ın oyun performansı, katılımcılardan alkış aldı.

Öğrencilerle özçekim yapan, oyun kampı duvarına imzasına atan Varank, Planetary Çadırı'nda da oyun deneyimi yaşadı. Varank, ziyareti sırasında katılımcılara dondurma da ikram etti.

"Yakaladığımız ivme Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak"

Bakan Varank, kampta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde müthiş bir ivme yakaladığını söyledi.

Varank, "Bundan üç sene önce Türkiye'de bir tane 'unicorn' yani milyar dolarlık şirket yokken şu anda 6 'unicorn'umuz var. Bunlardan 3'ü oyun ve yazılım firmaları. Bu alana gençlerin de ilgi duymasıyla beraber yakaladığımız ivme, Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 bin başvurudan 600 genci fiziki olarak davet ettikleri bilgisini veren Varank, şunları kaydetti:

"Buraya gelen gençlerimiz kimisi dışarıda çadırlarda, kimisi yurtlarda kalıyor ama buraya gelerek 'render'ından tutun da farklı senaryo yazımına kadar bir oyunu geliştirirken neye ihtiyacınız var, hangi bilgiye sahip olmanız gerekir, bunlarla ilgili bilgileri alıyorlar, bunları nasıl oyunlarına aktaracaklarını öğreniyorlar. Daha sonrasında eğer şirketlerini kuracaklarsa nasıl desteklerden faydalanabiliyorlar, bunlarla ilgili bütün bilgileri burada alarak aslında genç arkadaşlarımıza kariyerlerinde önemli bir avantajı sağlamış oluyoruz."

Destekleri vermeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için mutlaka katma değer üretilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"İşte oyun geliştirme yazılım gibi alanlar bu katma değerin en yüksek olduğu alanlar. Buradaki arkadaşlarımızın heyecanından, gayretinden çok memnunum. Gençlerimizi bu işe daha çok davet edeceğiz. İnşallah seneye 600 değil, 6 bin gencimizi burada ağırlamak isteriz."

Gördüğü çalışmalardan etkilendiğine işaret eden Varank, gençlerin ufuklarının çok geniş olduğunu söyledi.

Varank, çok inovatif çözümler olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu işi başlattığımızda 'HyperCasual' dediğimiz oyunlar daha çok yaygındı ama bugün sektörün farklı bir alana gittiğini görüyoruz. Bu alanda da şirketlerimiz başarılı. İnşallah buradan çıkacak girişimler çok başarılı olacak." ifadesini kullandı.

Katılımcı yorumları

Katılımcılardan Tanzanyalı Selahaddin Mohammed Mesud, daha önce böyle bir ortamda bulunmadığını belirterek, "Benim için çok heyecanlı. Bazen bir oyun oynarken bir kusur görüyorum mesela, onun için yeni bir şey yapabilirsem benim için çok iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Beyzanur Altınok da bilgisayar üzerinde 3D Art çalıştığına işaret ederek, nesnelerin tasarımlarını çıkarttığını bildirdi.

Litvanyalı katılımcılardan Karoline Sputaite, kampa geldiğinde oyun sektörüne yönelik bilgisi olmadığını belirterek, "Atmosfer gerçekten mükemmel. Böyle bir takıma sahip olduğum için çok şanslıyım. Takımım da benimle birlikte öğreniyor, birbirimize öğretiyoruz. Arkadaşlarımız İngilizce'lerini geliştiriyorlar." ifadesini kullandı.

19 yaşındaki Barkın Anayurt, kampta hem oyun geliştirdiklerini hem de oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"8 yıldır oyun geliştiriyorum. Bir oyunum var Steam'de. Antarktika hariç tüm kıtalara ulaştırdık. 5 binden fazla kopya sattık. Şimdi de ikinci oyunumuz üzerinde çalışıyoruz. Burada yatırımcılarla buluşabiliyoruz. Şirketimizde yer alabilecek insanlarla tanışabiliyoruz."

Litvanyalı Marius Barones, kampta oyun geliştirme, kripto gibi konularda yeni şeyler öğrendiğine işaret ederek, profesyonel bir oyun geliştirici haline gelmek istediğini belirtti.

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Ayşegül Yılmaz da sektörle ilgili bilgi edinmek için kampa katıldığını aktararak, "Çok memnunuz. Çok güzel arkadaşlıklar edindik, networkler kurduk." ifadelerini kullandı.

Kazak Gülnur Dosbolova, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi olduğu bilgisini vererek, "Aslında dizi senaryoları yazıyorum ama buraya geldikten sonra oyun senaryosu yazmayı öğrendim. Animasyon şirketi kurmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sudanlı Mustafa Bukhari Mohamed Ahmed, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olduğunu ve sektörü keşfetmeye geldiğini belirterek, "Aslında web alanında çalışıyorum. Kendisini geliştirmeye çalışan ve hedefleyen insanlar bir araya geldiğinde çok güzel şeyler yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Litvanyalı Justas Petrulis, Erasmus Projesi ile kampa katıldığını vurgulayarak, kampın büyük şans olduğunu kaydetti.

3 kategoride yarış var

Oyun ekosistemindeki yaklaşık 600 yazılımcı, tasarımcı, senarist, yayıncı, öğrenci, reklamcı ve yönetici kampta yer alıyor. Global iş birliği anlayışıyla fiziki ve çevrim içi olarak bir araya gelen tasarımcılar, 10 günlük kampın sonunda projelerini tasarlayıp uluslararası jüriye sunacak. Katılımcılar, Oyun Senaryosu-Metin, Oyun Karakter Tasarımı-Grafik Animasyon ve Oyun Mekaniği-Yazılım olmak üzere üç kategoride üretim yaparak, projelerini jüriye beğendirmeye çalışacak.

"HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere midcore ve consol projeleriyle metaverse, blockhain, NFT ve VR oyun projeleri gibi yeni nesil içerik fikirleri de kampta hayat bulacak. Yaklaşık 50 takım, 70'in üzerinde oyun tasarladığı kampta takımların ortaya çıkardıkları yeni oyun fikirlerinden bazıları DIGIAGE tarafından desteklenecek. Bu fırsatlar sayesinde uluslararası bağlantı ve iş gücü paylaşımı sağlanacak. Türkiye'nin dünyaya sunduğu oyun üretim gücünün büyümesi öngörülüyor. Yeni stüdyolar ortaya çıkmasına da imkan sağlanması bekleniyor.

2 bine yakın genç Bilişim Vadisi'nde misafir

DIGIAGE kampları, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Kış kampı daha çok tecrübelilerin katıldığı bir kamp olurken yaz kampı bu sektöre sadece ilgili olanların da yer aldığı bir kamp olarak tasarlandı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen kampa bugüne kadar 15 binden fazla başvuru oldu ve 2 bine yakın genç, Bilişim Vadisi'nde misafir edildi. DIGIAGE kamplarında bugüne kadar 25'ten fazla oyun start-up'ı kuruldu ve 100'lerce genç oyun ekosisteminde çalışmaya başladı.

Kamp süresince katılımcılar, sadece temel oyun geliştirme eğitimleri değil, aynı zamanda şirketleşme, hukuk, finans yönetimi gibi eğitimler alıyor. DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, Avrupa Birliğinin Erasmus+ Projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla gerçekleşiyor.

Türk oyun ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan DIGIAGE, düzenlediği kamplarla sektöre insan kaynağı kazandırmayı, kamu ile sektör arasında köprü olmayı ve oyun stüdyolarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde 1 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde başlayan DIGIAGE Yaz Kampı, 11 Eylül'e kadar sürecek.

Bu sene Avrupa Birliği kapsamına giren DIGIAGE'e Bosna Hersek, Norveç ve Litvanya'dan 30 kişilik bir ekip katıldı.