BAKAN VARANK: BİRİLERİ YAPTIĞIMIZ İŞLERE HEP KULP TAKMAYA ÇALIŞIYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Birileri bizim yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz. Eskiden beri çalışan fabrikaları yeniden açıyoruz ya da olmayan fabrikaları açıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, Karamehmet Mermer Fabrikası'nın açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yaptı. Temeli 2021 yılında atılan fabrika yatırımının 2022'de faaliyete geçtiğini söyleyen Bakan Varank, 40 milyon liralık yatırımla Türkiye'deki en teknolojik ve katma değerli mermer tesislerinden birinin açılışını yaptıklarını dile getirdi. Varank, "Tabi biz bu açılışları gerçekleştiriyoruz. Emin olun şu anda yetişemiyoruz ama bakıyorsunuz birileri bizim yaptığımız bu işlere hep kulp takmaya çalışıyor. Yani bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz. Eskiden beri çalışan fabrikaları yeniden açıyoruz ya da olmayan fabrikaları açıyoruz ama eğer 'Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam var mı, nasıl oluyor bu işler' diye merak edenler varsa basın karşıda. Biz buradan çağrı yapıyoruz, gelsinler yeni açtığımız fabrikayı ziyaret etsinler. Türkiye'de yatırım oluyor muymuş görsünler" diye konuştu.

'TÜRKİYE 250 MİLYAR DOLAR İHRACATI BU SAYEDE YAKALADI'

Girişimcilerin her zaman yanlarında olduklarına dikkat çeken Bakan Varank, 'Gördüğünüz gibi bizim aldatmayla işimiz yok. Aldatmak başkalarının siyaseti. Biz müteşebbislerimizin bu işlerinin önünü açmak için varız. Burada Organize Sanayi Bölgesi'ni desteklerimizle önünü açtık. Buralara çok farklı imkanlar sağladık. Bu firma yatırımlarını yaparken devlet yanında durdu. Teşvik belgelerini, desteklerini verdi dolayısıyla bu ekonomi bu sayede bu noktaya geldi. Türkiye 250 milyar dolar ihracatı bu sayede yakaladı" dedi.

Tesisin açılış kurdelesi, Bakan Varank'ın yanı sıra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokol üyeleri tarafından kesildi. Fabrikayı gezen Varank ve protokol üyeleri, 2 kadın işçinin yanına giderek bir süre sohbet etti. Makineden çıkan işlenmiş mermerin gelmesini bekleyen Bakan Varank, işlemi bitince de makineden alarak kasaya yerleştirdi.