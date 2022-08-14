BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ - Son Dakika
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BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ

14.08.2022 16:13
BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacakö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, 'Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur. Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklarö diye konuştu.

Vizyonsuz muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Varank, 'Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Bizim çocuklarımız Samanyolu galaksisini araştırarak, geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu galaksisi dediğimiz de muhalefetin aklına, sadece 'saman' geliyor. İşte böyle bir vizyonsuz muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yokö dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, 29 Ekim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ - Son Dakika
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