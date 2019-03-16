Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu Kentin İlçelerinde Nasıl Çukurlarla, Hendeklerle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetine, terörün şehirlere indirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

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