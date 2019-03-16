Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu Kentin İlçelerinde Nasıl Çukurlarla, Hendeklerle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu Kentin İlçelerinde Nasıl Çukurlarla, Hendeklerle...

4 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetine, terörün şehirlere indirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Politika
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