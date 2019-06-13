Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler...

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Türkiye, Mustafa Varank, Güncel
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