Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Bu programla Türkiye
'yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."
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