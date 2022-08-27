BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE - Son Dakika
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BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE

27.08.2022 16:14
BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ülkede neleri başardık, nelerin üstesinden geldik.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ülkede neleri başardık, nelerin üstesinden geldik. Bu ülkede ayrımcılığın, özgürlüğün önündeki engelleri biz kaldırdık. Bu ülkede vesayeti biz kaldırdık, askeri vesayet ile biz mücadele ettik. Bunların hepsinin üstesinden geldik. 2023'ten sonra bunların neticelerini en güzel şekilde yaşamaya başlayacağız" dedi.

Varank, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Varank burada sivil toplum kuruluşları başkanları, iş insanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bakan Varank, yaptığı konuşma ile 20 yılda yapılan yatırımları anlattı.

Bakan Varank "Vatandaşımızın imkanlarını artırmak üzere mücadele verdiğimiz bir 20 yılla biz bu ülkeyi hangi noktalara getirdik? Hangi imkanları vatandaşlarımıza sunduk? Bunu iyi değerlendirerek başlangıç yapmamız bundan sonraki siyasi süreci de buna göre değerlendirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bu ülke yıllarca ihmal edildi. 80 senede bu ülkenin en temel altyapı yatırımlarına bir kuruş bile harcanmadı. Biz ne yaptık? Vatandaşımızın refahını artırmak için çalıştık aynı zamanda ihmal edilmiş alanlara yatırım yaparak aslında Türkiye'ye sıçrama sağlayacak imkanları da bu ülkeye sağladık" dedi.

"Bu ülkede MarmarayAvrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, metrobüsü İstanbul'a biz kazandırdık" diyen Varank. "Keşke bizden öncekiler bunları yapmış olsaydı biz buralara bu yatırımları yapmasaydık başka alanlara yatırım yapsaydık. Ama 80 senede, 90 senede o yatırımlar ihmal edildiği için biz oralara yatırım yapmak mecburiyetinde kaldık. Biz bu yatırımları yapmamış olsaydık İstanbul'da yaşama imkanı olur muydu? Biz o ihmal edilmiş alanlara yatırımlar yaptık. Bu ülkenin sağlığa ihtiyacı vardı, hastaneleri bitirdik. Türkiye'nin doğusu ile batısından gitmek mümkün değildi otoyolları yaptık. İhmal edilmiş alanlara, toprağın altına bu yatırımları yaptık. Türkiye'de ekonomik alanda katma değer oluşturabilecek ortamı oluşturmak istedik. Bu ülkede neleri başardık, nelerin üstesinden geldik. Bu ülkede ayrımcılığın, özgürlüğün önündeki engelleri biz kaldırdık. Bu ülkede vesayeti biz kaldırdık, askeri vesayet ile biz mücadele ettik. Bunların hepsinin üstesinden geldik. 2023'ten sonra bunların neticelerini en güzel şekilde yaşamaya başlayacağız" diye konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE - Son Dakika

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