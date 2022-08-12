Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yılki TEKNOFEST yarışmalarına 40 farklı kategoride 150 binden fazla takım, 600 binin üzerinde yarışmacının katılacağını ifade ederek, "Yolumuza aynı kararlılıkla, aynı istikamette devam edeceğiz ve inanacağız. İşte Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında bu yıl Kütahya'da 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katılan takımları ziyaret etti. Kütahya Zafer Havalimanı'nda yapılan yarışmada takım stantlarını Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanı (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte gezen Bakan Varank, öğrencilerle sohbet ederek İHA araçlarını inceledi.

2018 yılında ilk kez düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına 14 kategoride 5 bin takım ve 20 bin yarışmacının katıldığını hatırlatan Bakan Varank, bu yıl ki yarışlarda ise 40 farklı kategoride 150 binden fazla takım, 600 binin üzerinde yarışmacının yer alacağını söyledi. TEKNOFEST ateşinin kısa sürede tüm Türkiye'yi sardığını ifade eden Bakan Varank, "İşte bugün geldiğimiz noktada TEKNOFEST yarışmalarına bu sene 40 farklı kategoride 150 binden fazla takım, 600 bin yarışmacı katılıyor. ve TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaptığımız teknoloji yarışmalarıyla devam ediyor. İşte Karadeniz'de, Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bu sene büyük zaferin yüzüncü yılı, bunun için mutlaka yarışmalarımızın bir ayağını Kütahya'da, Afyonkarahisar'da gerçekleştirelim dedik. İşte Kütahya'da uluslararası serbest görev İHA yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Alana girdiğim andan itibaren coşkuya eşlik ettik. Öğrencilerimiz heyecanlı, Kütahyalılar gelen misafirler heyecanlı. Biz inanıyoruz ki; en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu manada bu yarışmalarla biz daha ortaokuldan, liseden, üniversiteden başlayan genç kardeşlerimizi, yine geleceğin en başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri yapmak üzere bu yarışmaları düzenliyoruz" dedi.'OLUŞTURDUĞUMUZ HEYECAN BİZİ MUTLU EDİYOR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST sayesinde Türkiye'de oluşan heyecanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Özellikle teknoloji yarışmalarının ardından gençlerin kendi şirketlerini kurmalarının ve ekonomiye katkı sağlamalarının çok değerli olduğunu anlatan Bakan Varank, "Yakın zamanda Kocaeli'de otonom araç yarışmaları için bulunuyordum. Orada arkadaşlarımız yarışmacılarımızı Bilişim Vadisi'nde bulunan şirketlerin hemen işe aldığından bahsetti. Roket yarışmalarına gittik. Daha önce roket yarışmalarında yarışan genç kardeşlerimiz şimdi kendi şirketlerini kurmuşlar. Piyasada iş yapıyorlar. Ekonomiye katkı sağlıyorlar. İşte biz TEKNOFEST'i başlatırken bu heyecanla başladık. Bu heyecan Türkiye'de büyük bir ateşe, büyük bir coşkuya dönüştü. Hamdolsun TEKNOFEST gençliği geliyor. Yarının Türkiye'sini işte burada yarışan TEKNOFEST gençliği inşa edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Türkiye tam bağımsız, kendi teknolojilerini üretebilen dünyanın en başarılı 10 ekonomisinden biri olma yolunda bu gençler sayesinde ilerleyecek. Biz bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.TEKNOFEST için yapılan yatırımlarını eleştirenlere de cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz biz bu yarışmaları gençlerimiz, öğrencilerimiz geleceğin trendlerini öğrensinler. Teknolojiye ilgi duysunlar. Gelecekte hangi alanlarda potansiyel var? O alanlara yönelsinler diye yapıyoruz. ve genç kardeşlerimizi bu yarışmalara davet ederken onlara teknik destek veriyoruz. En ileri bu işteki şirketlerle bir araya getiriyoruz. Teknik personeller danışmanlar onlara yardımcı oluyor. Bu kardeşlerimizi getiriyoruz burada ağırlıyoruz. Misafir ediyoruz, aynı zamanda bu yarışmalarda yarışırken onlara teknik desteği yanında maddi destekler veriyoruz. Alet ekipmanlar veriyoruz. Bunların bir masrafı var. ve bu masrafı gerek TÜBİTAK gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığı gerek sponsor firmalar karşılıyorlar. Ama bakıyorsunuz, birileri ısrarla şu manşetleri atıyor; 'TEKNOFEST yarışmalarına destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kesenin ağzını damat için açtı. Damadın TEKNOFEST'i için bakanlıklar kesenin ağzını açtı.' Gerçekten biz bu anlayışı kabullenemiyoruz. İşte burada gençlerimiz var. Biz bütün yatırımı bu gençler için yapıyoruz. Kesenin ağzını açıyorsak bu gençler için kesenin ağzını açıyoruz. Biz moralimizi bozmayacağız ama bu işleri yapanlara da cevaplarını vereceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla, aynı istikamette devam edeceğiz ve inanacağız. İşte Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından 440 takım katılıyor. 2 binin üzerinde 2 bine yakın yarışmacımız burada yarışıyor. Biz onları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki biz bu ateşi harlarsak, seneye 2 bin değil, 4 bin yarışmacı gelir. 6 bin yarışmacı gelir, 10 bin yarışmacı gelir. ve o gençler Türkiye'de en önemli işlere imza atarlar."