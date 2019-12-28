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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla,...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz."
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