Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden İtibaren Akıllı Dijital Teknolojileri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden İtibaren Akıllı Dijital Teknolojileri...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi
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