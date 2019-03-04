Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden İtibaren Akıllı Dijital Teknolojileri...
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA
Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak