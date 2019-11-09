Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık."
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