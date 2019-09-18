Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı,...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı,...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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